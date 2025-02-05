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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غداً ... محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، غدًا الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ، وذلك في ديوان عام المحافظة بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة رسميًا في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث يعتمد المحافظ النسب العامة للنجاح وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة. كما سيتم استعراض الجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم لضمان سير العملية التعليمية والامتحانية بنجاح.

وأكدت مصادر داخل ديوان عام المحافظة أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا بعد اعتمادها، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الفيوم على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للطلاب وأسرهم، مع التأكيد على استمرار الجهود لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

ومن المنتظر أن تشهد مراسم اعتماد النتيجة حضور القيادات التعليمية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل الحدث مباشرة وإعلان التفاصيل الرسمية المتعلقة بالنتائج.

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