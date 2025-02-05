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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثتي زوجين اختنقا بغاز السخان أثناء الاستحمام بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما داخل حمام شقتهما إثر اختناقهما بغاز السخان أثناء الاستحمام بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوفاة زوجين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثتي "ياسين"، 26 عامًا، وزوجته "شيماء"، 25 عامًا، داخل حمام شقتهما، وبعمل التحريات تبين انهما تعرضا للإختناق نتيجة تسرب غاز السخان، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اثناء الاستحمام أجهزة الأمن النيابة العامة بأكتوبر تسرب غاز السخان داخل حمام شقته داخل شقة سكنية قسم اكتوبر صرحت النيابة العامة مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة مدينة 6 أكتوبر بالجيزة