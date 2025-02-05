أبراهام VS ديبالا.. تشكيل مباراة ميلان ضد روما في كأس إيطاليا

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الأربعاء، نظيره روما على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي تامي أبراهام تشكيل ميلان أمام روما، حيث يتواجد على رأس الهجوم، رفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش والمكسيكي سانتياجو خيمينيز.

تأهل ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما اكتسح ساسولو بسداسية مقابل هدف، بينما سحق روما نظيره سامبدوريا برباعية مقابل هدف في دور الـ16.

تشكيل ميلان ضد روما في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كايل والكر - فيكايو توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: سانتياجو خيمينيز - تامي أبراهام - كريستيان بوليسيتش.

تشكيل روما ضد ميلان

وجاء تشكيل روما ضد ميلان، على النحو التالي.

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: محمد زكي سيليك - ماتس هوميلز - إيفان نديكان

خط الوسط: أليكسيس سالمركرز - مانو كونيه - لياندرو باريديس - أنخلينو

وفي الهجوم: باولو ديبالا - إلدور شومورودوف - نيكولو بيسيلي.