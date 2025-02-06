مشاركة مصرية في معرض برلين الدولى "فروت لوجستيكا 2025" .. وزير الزراعة يشيد بالصادرات الزراعية.. وأستاذ اقتصاد: تحقق عائد دولاري وعلينا رفع شعار الاكتفاء الذاتي أولًا

تمثل الصادرات الزراعية أحد موارد العملة الدولارية للخزانة المصرية، ومن هنا يتم التشجيع على التوسع في الصادرات الزراعية مثل الموالح والخضر والفواكه وغيرها، حيث حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة رقما غير مسبوقا هذا العام، حيث تجاوزت 8,6 مليون طن وإجمالى صادراتنا الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق.

يري الخبراء بأنها خطوات جيدة تزيد من فرص الصادرات الزراعية المصرية والعائد الدولاري شريطة تحقيق الأكتفاء الذاتي المصري وحذروا من التوجه للتصدير على حساب السوق المحلي وأسعار البصل خير دليل وطالبوا بتحديث نظم الزراعة والتوسع في استخدام الميكنة ونقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع في التصنيع الزراعي .

وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم افتتاح ، معرض برلين الدولى لتجارة الفاكهة والخضروات"فروت لوجستيكا ٢٠٢٥" والمقام في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 5 الى 7 فبراير وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا لصناعة الفاكهة والخضراوات الطازجة. حيث تضمن المعرض أحدث الابتكارات الزراعية الحديثة ويوفر فرصة التواصل مع صناع القرار الرئيسيين واستكشاف الاتجاهات في المنتجات الطازجة والزراعة الذكية والآلات والخدمات اللوجستية.

وبحسب تقارير حديثة ، فسجلت الصادرات الزراعية بنسبة 9.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، حيث تجاوزت صادرات مصر الزراعية نحو 6.4 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تحتل مصر موقع الصدارة وخاصة في الموالح حيث نصدر ما يزيد عن 2 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير قرابة مليون طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما نصدر نحو 260 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

ويضيف" صيام ": الأرقام جيدة وتحقق عائد دولاري مع مراعاة السوق المحلي وعدم التأثير عليه حيث سجلت أسعار البصل لأكثر من 30 جنيهُا بالعام الماضي بسبب العقود التصدرية وعلينا البحث عن التنصيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وعدم الاكتفاء بالتصدير سواء الموالح أو الخضروات في شكلها الطازج.

وعقب الافتتاح تجول وزير الزراعة في الجناح المصري، وأشاد بالمستوى المتميز للمنتجات المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول كما اشاد بالمشاركة الفعالة من المصدرين المصريين وحرصهم الدائم على التواجد في واحد من أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية، حيث تكون هناك فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم .

وذكر وزير الزراعة أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية فإن الوزارة تعمل دائما تعزيز الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حيث أصبحت احد أهم مصادر مصر من النقد الأجنبى كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل التابعة للوزارة المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين وكذلك الاهتمام بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية .

وفي السياق ذاته، يطالب المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، بنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة للزرعة المصرية والتوسع في الميكنة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتجية مثل القمح والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التوجة للحاصلات التصدرية .

ويضيف"رضا": نحتاج إلي زيادة برامج توعية المزراعين بالممارسات الزراعية الحديثة وتوفير البذور والتقاوي والسلالات الجيدة إلى جانب الإرشاد الزراعي لتعظيم الانتاج ومن ثم تحقيق معدلات الأمن الغذائي المصري ثم التوجه للتصدير بمعايير جيدة تحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.