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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الإصدارات الذكية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وبرفقته وفد من قيادات المجمع.

تعرف قداسة البابا خلال اللقاء على الخدمات التي يقدمها المجمع في مجال المستندات المؤمنة والكروت الذكية، وغيرها من المنتجات الرائدة، وأن المجمع يعتبر الوحيد في مجاله في إفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي جعل العديد من دول المنطقة توقع اتفاقيات تعاون لتلبية احتياجاتها من منتجات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

من جهته أشاد قداسة البابا بالمستوى المتميز الذي يعمل به المجمع، الذي يعد خطوة متقدمة في مجال إنتاج المستندات المؤمنة.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أفريقيا الشرق الأوسط