البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الإصدارات الذكية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وبرفقته وفد من قيادات المجمع.

تعرف قداسة البابا خلال اللقاء على الخدمات التي يقدمها المجمع في مجال المستندات المؤمنة والكروت الذكية، وغيرها من المنتجات الرائدة، وأن المجمع يعتبر الوحيد في مجاله في إفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي جعل العديد من دول المنطقة توقع اتفاقيات تعاون لتلبية احتياجاتها من منتجات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

من جهته أشاد قداسة البابا بالمستوى المتميز الذي يعمل به المجمع، الذي يعد خطوة متقدمة في مجال إنتاج المستندات المؤمنة.