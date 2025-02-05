تشكيل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل في كأس كاراباو

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الألماني كاي هافيرتز تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل، ويعاونه البرازيلي جابرييل مارتينيلي والبلجيكي ليونادرو تروسارد.

كان أرسنال خسر مباراة ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو من نيوكاسل بثنائية دون رد، في مباراة أقيمت على ملعبه (الإمارات).

تأهل أرسنال إلى نصف نهائي كأس كاراباو، بعدما تفوق على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، فيما تغلب نيوكاسل على برينتفورد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

تشكيل أرسنال ضد نيوكاسل في كأس كاراباو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوروين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - ليونادرو تروسارد.

على الجانب الآخر، أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال.

تشكيل نيوكاسل ضد أرسنال في كأس كاراباو

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: كيران تريبير - بوتمان - فابيان شار - دان بيرن - لويس هال

خط الوسط: ساندرو تونالي - برونو جيماريش - جاكوب ميرفي - أنتوني جوردون

وفي الهجوم: ألكسندر إيزاك.