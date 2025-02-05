بعد إحالته للمفتي.. التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل نجل مالك مقهى أسوان بالكوربة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بإحالة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان في منطقة مصر الجديدة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة 5 أبريل للنطق بالحكم علي المتهم وذلك ، عقب إحالته إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى لإعدامه.

وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام

واستمعت المحكمة خلال عدة جلسات الي شاهد الإثبات في القضية وتم فض إحراز القضية .

المتهم تعمد طعن المجني عليه أكثر من مرة

استجوبت هيئة المحكمة شاهد الإثبات في واقعة مقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وقال الشاهد ويعمل سايس انه اثناء وقوفه في الشارع شاهد المتهم يضرب المجني عليه بسلاح أبيض مضيفا أن الأول ذهب إلى محل العصير الخاص به ثم عاد الي الأخير مرة اخري وتعمد طعنه عدة طعنات مشددا على انه طعنه في الرقبة قائلا له" خد دي كمان انا كده خلصت".

فيديو الواقعة

فضت المحكمة أحراز القضية حيث أظهر مقطع الفيديو واقعة القتل التي تم حيث ظهر المتهم و طرفي المشاجرة في الفيديو، وأشخاص آخرون حاولوا فض المشاجرة بين المتهم والمجني عليه وأثناء المشاجرة تبين أن المجني عليه، توجه لمحل العصير المجاور لمقهى والده، وبعض الأشخاص يلقون الكراسي على آخرين وظهر المتهم أمام صاحب محل العصير، ليقوم بطعنه عدة طعنات واسقطه غارقا في دمائه وسط الناس.

المتهم تعمد قتل المجني عليه

تلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.

وأشارت إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.