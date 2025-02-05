علامات غير متوقعة تشير إلى انسداد الشرايين.. تعرف عليها



يتعرض بعض الأشخاص لحدوث أعراض تسبب انسداد الشرايين علي فترات متباعدة قد تستمر عدة سنوات، وقد يحدث بصورة سريعة ، عندما تتجمع جلطة دموية في شريان مسدود جزئيا تؤدي الي انسداد تام ، وإذا أثر ذلك علي شريان القلب، تعتبر نوبة قلبية.

فيما يلى أعراض وعلامات لـ"انسداد الشرايين" التى يجب الحيطة والحذر منها:

الشعور بألم فى الساق عند المشى

ظهور ألم الساق يدل على انسداد أحد الشرايين في الساق، ويزداد الوضع سوءا عند المشي ويتحسن عند الراحة، وذلك لأن العضلات تستوجب كمية أقل من الأكسجين عندما تكون في حالة راحة، مما يسمح بتحسن تدفق الدم.

ويشبه الألم الناتج عن نقص تدفق الدم إلى السابق، الألم الناتج عن القيام بتمارين رياضية شاقة باليوم السابق، وعادة ما تكون حالة إحدى الساقين أسوأ من الأخرى، ولكنها يتأثرا بدرجة واحدة .

ألام الفك

ظهور ألام في الفك والرقبة من الأعراض التي تؤدي الي الذبحة الصدرية، مما ينتج ضعف في تدفق الدم إلى جزء من القلب، وذلك لأن العصب المبهم " العصب الأساسي الذي ينتج عنه إشارات الألم من القلب على تواصل دائم بالرقبة والفك والرأس والذراع اليسرى.

لذلك يجب زيارة طبيب الأسنان عند الاحساس بآلام الفك، للتأكد من أن ذلك الألم يرجع لعرض مرتبط بالأسنان وليس بالقلب.

آلام أسفل الظهر

يظهرعادة أسفل الظهر أحد الأعراض المؤدية لانسداد الشرايين، وذلك لأن الشرايين المسدودة تسبب انخفاض تدفق الدم إلى العمود الفقرى، وبالتالى التهاب الفقرات وخاصة القطنية "أسفل الظهر".

التدخين

يعد التدخين أحد أهم أسباب إنسداد الشرايين، لأن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ تتسبب فى إتلاف بنية الأوعية الدموية ووظيفتها، مما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

علامات أخرى لانسداد الشرايين

توجد علامات أخرى تشير إلى إنسداد الشرايين، رغم أن تصلب الشرايين الخفيف لا يسبب فى كثير من الأحيان أي أعراض، لكن مع إستمرار تراكم الرواسب داخل الشرايين، تبدأ الأعراض فى الظهور، أهمها

التعب الشديد أو الضعف

التعرق البارد

الدوخة

ألم في الفخذ أو القدم

مشاكل في الابصار

مشاكل في التفكير والذاكرة

الإسهال أو ألام مستمرة في البطن بعد تناول الأكل

أو فقدان الوزن

وأحيانا يعتمد وجود أعراض خاصة في نفس مكان ظهور تصلب الشرايين في الجسم ، مثل الشرايين في عضلة القلب، أو الشرايين التي تغذي الدماغ والعمود الفقري بالدم، أو الشرايين التي تتصل إلى الجهاز الهضمي.

الوقت المناسب للذهاب للطبيب

الأعراض تأخذ وقت فى الظهور، قد يعتقد المريض أن تلك الأعراض ناتجة عن الإرهاق العام أو التعب ، لذلك يوجد عدد من العلامات التى تشير إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج للـتأكد والفحص الطبي للإطمئنان على الحالة الصحية، مثل الشعور بصورة غير معتادة بعدم الراحة فى الصدر، أو ضيق التنفس الزائد ، أو تقلصات الساق المستمرة عند المشي أو صعود السلالم.

