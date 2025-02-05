البيت الأبيض: ترامب لم يلتزم بعد بوضع قوات أمريكية في غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يلتزم بعد بوضع قوات أمريكية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورفض ترامب، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الثلاثاء، استبعاد إرسال قوات أمريكية لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان البيت الأبيض استبعاد إرسال قوات أمريكية إلى غزة، قالت ليفيت: "أنا أقول إن الرئيس لم يلتزم بذلك حتى الآن. لم يقطع هذا الالتزام."