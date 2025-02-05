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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

5 أبريل النطق بالحكم على متهم بقتل نجل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة

الواقعة والمتهم
الواقعة والمتهم
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حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة 5 أبريل للنطق بالحكم على المتهم بقتل  نجل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة، عقب إحالته إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى لإعدامه. 
وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

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