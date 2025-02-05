ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أرامكو ترفع سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس

ارامكو
ارامكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أظهرت وثيقة تسعير لأرامكو السعودية اطلعت عليها رويترز أن الشركة رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في مارس بعلاوة 3.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وذلك في زيادة حادة مقارنة بعلاوة بلغت 1.50 دولار للبرميل في فبراير. 

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 31 يناير  وتراجع مخزونات نواتج التقطير.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 8.7 مليون برميل إلى 423.8 مليون خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها مليوني برميل.

وأشارت الى أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 34 ألف برميل.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 160 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 31 يناير . 
 

أرامكو السعودية السعودي رويترز رفع رفع سعر رفعت ذلك