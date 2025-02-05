أرامكو ترفع سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس

الأربعاء 05/فبراير/2025 - 09:05 م

أظهرت وثيقة تسعير لأرامكو السعودية اطلعت عليها رويترز أن الشركة رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في مارس بعلاوة 3.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وذلك في زيادة حادة مقارنة بعلاوة بلغت 1.50 دولار للبرميل في فبراير.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 31 يناير وتراجع مخزونات نواتج التقطير.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 8.7 مليون برميل إلى 423.8 مليون خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها مليوني برميل.

وأشارت الى أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 34 ألف برميل.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 160 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 31 يناير .

