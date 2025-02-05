ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح البوستر الرسمي لمسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة محمد هنيدي

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 طُرح البوستر الرسمي لمسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 

يُظهر البوستر محمد هنيدي في قاعة محكمة، محاطًا بعدد من نجوم العمل، منهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز. ￼

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليجد تغيرات كثيرة في المجتمع من حوله، مما يضعه أمام تحديات ومواقف طريفة.

يُذكر أن هذا العمل يعيد محمد هنيدي إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه مسلسل “أرض النفاق” عام 2018.
 

شهادة معاملة أطفال الفنان محمد هنيدي