طرح البوستر الرسمي لمسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة محمد هنيدي

طُرح البوستر الرسمي لمسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

يُظهر البوستر محمد هنيدي في قاعة محكمة، محاطًا بعدد من نجوم العمل، منهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز. ￼



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليجد تغيرات كثيرة في المجتمع من حوله، مما يضعه أمام تحديات ومواقف طريفة.



يُذكر أن هذا العمل يعيد محمد هنيدي إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه مسلسل “أرض النفاق” عام 2018.

