قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، مساء الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وخلف مديرية الصحة.

رافق نائب المحافظ في حملته ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح، والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في إعادة الانضباط إلى الشارع ومنع التعديات العشوائية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بإزالة الاشغالات والتعديات على الشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات

أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الاشغالات والتعديات أقامها أصحاب المحلات على الأرصفة، و فتح الطريق للمارة وتيسير حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات

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