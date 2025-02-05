أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس

تأهلت نجمة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الأربعاء، إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس فئة الـ500 نقطة، المقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تغلبت أنس جابر المصنفة رقم 33 عالميًا في مباراة الدور ثمن النهائي على نظيرتها اليابانية واكانا سونوبي المصنفة رقم 837 عالميًا، بنتيجة مجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.

خصم أنس جابر في ربع نهائي بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس

من المقرر، أن تواجه أنس جابر في مباراة الدور ربع النهائي، غدًا الخميس، اللاعبة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالميًا، والتي تأهلت بدورها على حساب الأمريكية كاتي فولينيتس.

بلغت أنس جابر الدور ثمن النهائي من بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها في الدور الأول على اللاتفية إيلينا أوستابينكو المصنفة رقم 35 عالميًا، بنتيجة مجموعتين دون رد أيضًا.

الجدير بالذكر، أن أنس جابر توجت بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس في عام 2022، وودعت البطولة ذاتها من الدور الثالث في نسخة 2021.