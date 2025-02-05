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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة العريش تكشف عن جهودها في إستقبال المرضى الفلسطينيين

جامعة العريش تكشف
جامعة العريش تكشف عن جهودها في إستقبال المرضي الفلسطينين
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تقوم جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بتقديم جهودها في إستقبال المرضي الفلسطينين بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعلي رأسها المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الدور الوطني والخدمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

يأتي ذلك من خلال مساهمة أساتذة كلية الطب بالجامعة بإشراف الدكتور سليمان الفقي عميد كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقديم الخدمات الطبية وتسهيل ونقل المرضي والمصابين للمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتدخل الفوري للاطقم الطبية عند الحاجة بالتعاون مع مستشفي العريش العام . وتقديم الخدمات الطبية والقوافل الاغاثية ومشاركة الطلاب في جهود الإغاثة .

 وقال الدكتور حسن الدمرداش ان كل ذلك يأتي من منطلق الدور الريادي والمجتمعي للجامعة والحرص علي الالتزام بتوجيهات الدولة.

الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسن الدمرداش أيمن عاشور وزير التعليم العالي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية