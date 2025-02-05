جامعة العريش تكشف عن جهودها في إستقبال المرضى الفلسطينيين

تقوم جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بتقديم جهودها في إستقبال المرضي الفلسطينين بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعلي رأسها المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الدور الوطني والخدمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

يأتي ذلك من خلال مساهمة أساتذة كلية الطب بالجامعة بإشراف الدكتور سليمان الفقي عميد كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقديم الخدمات الطبية وتسهيل ونقل المرضي والمصابين للمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتدخل الفوري للاطقم الطبية عند الحاجة بالتعاون مع مستشفي العريش العام . وتقديم الخدمات الطبية والقوافل الاغاثية ومشاركة الطلاب في جهود الإغاثة .

وقال الدكتور حسن الدمرداش ان كل ذلك يأتي من منطلق الدور الريادي والمجتمعي للجامعة والحرص علي الالتزام بتوجيهات الدولة.