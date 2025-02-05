دمياط تحصد 3 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة

حصل لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة مرحلة الناشئين بدمياط علي 3 ميداليات متنوعة في ختام منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة تحت 17 سنة والمقامة بنادي ستى كلوب بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 31 / 1 حتي 4 / 2 / 2025م

أسفرت النتائج عن حصول اللاعب أيمن السيد منتصر على المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 92 كيلو ، وحصول اللاعب محمد عبد الرازق البكرى على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 110 كيلو ،

كما حصل اللاعب ابراهيم وجدى الشعراوى على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 92 كيلو

وحصل اللاعب آدم هاني عيسى على المركز الخامس وزن 51 كيلو ليصبح رصيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة 4 ميداليات متنوعة.

جاء ذلك في حضور كل من الدكتور أشرف حافظ المدير الفنى للمشروع القومى لرياضة المصارعة مرحلة الناشئين ، و مصطفي رمضان مندوب وزارة الشباب والرياضة ، وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو أفريقية او عالمية أو أولمبية وإشراف مدير المشروع بدمياط أحمد صدقي ومدير الإدارة عادل عبد المنعم.