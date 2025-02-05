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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أيمن عبدالمجيد ويسري عبدالله يؤديان واجب العزاء في الكاتب والروائي الكبير مصطفى بيومي

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توافد عدد من الصحفيين والإعلاميين لتقديم واجب العزاء في الكاتب والروائي الكبير  مصطفي بيومي بمسجد بالحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص على تقديم واجب العزاء الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة روز اليوسف،  والدكتور يسري عبدالله استاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان.


كما حرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من زملاء وتلاميذ الراحل الكبير.

وتوفي الكاتب والروائي الكبير مصطفى بيومي يوم الأحد الماضي، وشُيعت جنازته من مسجد الشيخ الحصري بمدينة 6 أكتوبر،  أول أمس الإثنين بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين.
 

مصطفى بيومي الصحفيين والإعلاميين بالحامدية الشاذلية