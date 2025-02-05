إسرائيل تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء.

وأدعي ساعر، في بيان له، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحمي منتهكي حقوق الإنسان من خلال السماح لهم بالاختباء من التدقيق.

وزعم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يهاجم إسرائيل وينشر معاداة السامية بدلا من تعزيز حقوق الإنسان.

كما أدعي أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمارس التمييز ضد إسرائيل، مشيرا إلي أن إسرائيل تعرضت لأكثر من 100 قرار إدانة، أكثر من 20٪ من جميع القرارات التي تم تمريرها في المجلس، أكثر من القرارات ضد إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا مجتمعة.

وقال: "إسرائيل لن تقبل هذا التمييز بعد الآن."