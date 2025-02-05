محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات إماراتية

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، سفينه مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة ، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور الدكتورة ميثاء سالم الشامسي ، وزيرة دولة في حكومة الإمارات ، راشد مبارك المنصوري ، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد المحافظ أن السفينة محملة بكمية من المواد الإنسانية والغذائية الإيوائية والمستلزمات الطبية، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في إرسال المساعدات إلي قطاع غزة ، مؤكداً علي عمق العلاقات المصرية الإماراتية.

عقب استقبال السفينة قام المحافظ ووزيرة دولة في حكومة الإمارات و الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتفقد المستشفي العائم الاماراتي ، حيث حرص المحافظ علي تقديم الهدايا للأطفال الفلسطينيين ، والتوقيع في دفتر الزيارات.