الجيل الديمقراطي: تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري تواجه رفضا عربيا

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو لتهجير الشعب الفسطيني من قطاع غزة واجهت رفض مصري عربي، حيث أعلنت الدولة المصرية قيادة وشعبا رفضها البات ثم تلتها الاردن وقطر والإمارات، مشيرًا إلى بيان وزارة الخارجية السعودية اليوم والذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية و دون ذلك سيتم وقف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل

وأكد رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة كانت خطوة لإجبار الشعب الفلسطيني للهجرة بلا عودة والفرار هروبا من الموت بهدف السيطرة على القطاع وموارده الطبيعية من غاز ونفط ومعادن تقدر بمليارات الدولارات لتصنع ريفييرا الشرق الأوسط وبذلك لن يعود الفلسطينين اليها مرة أخرى

وطالب "الشهابي" بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة أي مخططات شيطانية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

