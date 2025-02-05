تعديلات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس بكأس ملك إسبانيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ليجانيس بالملعب البلدي دي بوتاركي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتسلح أنشيلوتي باللاعبين الشباب في تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس، حيث يبدأ المباراة بالرباعي: أردا جولر، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.

يجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء الملكي، في ظل غياب الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينجهام للإصابة.

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب سيلتا فيجو بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 5-2 بعد شوطين إضافيين.

بينما بلغ ليجانيس هذا الدور، بعدما أقصى ألميريا في دور الـ16، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2، ليصطدم بالملكي في ربع النهائي.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - جاكوبو رامون - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - أردا جولر

وفي الهجوم: رودريجو جوس - إندريك فيليبي - براهيم دياز.