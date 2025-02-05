أوكرانيا: تسجيل 85 اشتباكا قتاليًا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 85 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه تم رصد 85 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبقى محور بوكروفسك هو أكثر موقع يشهد اشتباكات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وقالت إن القوات الروسية شنت 76 غارة جوية على مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط 124 قنبلة موجهة.

ونفذ الجيش الروسي أكثر من 5 آلاف و300 ضربة مدفعية على مواقع أوكرانية، منهم 81 ضربة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى نشر 2711 طائرة بدون طيار.