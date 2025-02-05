الخارجية الإماراتية تؤكد دعم السلام ورفض تهجير الفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، التزامها الكامل بدعم السلام والاستقرار في المنطقة وصون حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية إيجاد أفق سياسي جاد يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط تستدعي تغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل.

كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أو تهجيره، مشددة على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

ودعت الوزارة إلى أن تكون الأولوية الآن لوقف التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى قطاع غزة.