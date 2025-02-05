التنسيقية تعقد جلسة على منصة "إكس" لمناقشة تصريحات ترامب بشأن غزة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جلسة نقاشية أونلاين "سبيس" عبر منصة "اكس" لمناقشة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن احتلال بلاده لغزة وتهجير الفلسطينيين، والتي أثارت حفيظة المصريين، مع الرفض الرسمي للدولة المصرية لمخطط التهجير.

تأتي هذه الندوة تأكيداً للدور الهام للقوى السياسية في مصر لدعم قرار الإدارة المصرية ورفضا لمقترح التهجير، واستكمالا لما قامت به بعض القوى السياسية بالمشاركة بالوقفة الاحتجاجية أمام معبر رفح تعبيراً عن الرفض المصري، وتناقش تداعيات هذه التصريحات.

يدير الحوار خلال الجلسة كلا من طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقي شاهين، عضو التنسيقية.

يشارك في الجلسة النقاشية كل من فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وتيسير مطر، رئيس حزب ارادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وهشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. والدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلاقات الدولية والمحلل الفلسطيني، والنائب أحمد قناوي، عضو التنسيقية، ممثلا عن حزب العدل.