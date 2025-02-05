محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأربعين الخيري بالعاشر من رمضان

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمستشفى الأربعين الخيري التابع لمؤسسة حكيم للتنمية بالعاشر من رمضان والتي تقدم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان لأبناء المدينة ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ، في حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل ، والحاج أحمد عبد الحكيم هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة حكيم للتنمية بالعاشر من رمضان ، والدكتور حسن البنا مدير عام المستشفى .

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المستشفى والتي تضم عيادات خارجية تشمل كافة التخصصات الطبية وقسم الحضانات الذي يضم 15 حضانة للأطفال المبتسرين ، وقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 15 ماكينة غسيل كلوي ، بالاضافة إلى تفقد قسم الأشعة والتي تشمل منظومة أشعة متكاملة ( عادية – ديجيتال – مموجرام – سونار – مقطعية – رنين ) ، موجهاً مدير إدارة المستشفى بإستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفة منتظمة حفاظاً على أرواح المرضى متمنياً للمرضى الشفاء العاجل.

حرص المحافظ على تفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 11 سرير عناية وجهاز تفتيت الحصوات وقسطرة القلب واطلع على السجل المرضي للحالات بالقسم وأدار حواراً مع ذويهم للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لمرضاهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

في نهاية زيارته للمستشفى تم الإتفاق على التوسع في حجم الخدمات المقدمه بقسم الغسيل الكلوي من خلال تزويد القسم بعد 5 ماكينات جديدة لتمثل إضافة قوية لقسم الغسيل الكلوي بالمستشفي ، بالإضافة إلى زيادة نوبتجيات العمل بالقسم لتصبح 3 فترات بدلاً من فترتين ، ليؤكد المحافظ إستعداد المحافظة الدائم لتذليل أي عقبات أمام التوسع في إقامة المستشفيات الخيرية للإرتقاء بالخدمات الصحية المؤداه لأبناء المحافظة.

أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الأربعين الخيري في توفير الرعاية الطبية والعلاجية لأبناء مدينة العاشر من رمضان ، والجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى الطبي والإداري لتقديم أفضل الخدمات للمرضى ، وكذلك المستوى الراقي للمستشفى من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية مؤكداً دعمه الكامل للمستشفى لتحقيق رسالتها في توفير الرعاية الصحية والعلاجية لأبناء المدينة.

أكد محافظ الشرقية حرص الدولة على مساندة ودعم مختلف المؤسسات التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان وفقا لأحدث المعايير العالمية، لاسيما المشروعات التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الانسان، وبما يتماشى مع جهود الحكومة للإرتقاء بجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش زيارته لمستشفى الأربعين الخيري تفقد محافظ الشرقية مخزن مؤسسة حكيم للتنمية بالعاشر من رمضان والذي يضم كراتين مواد غذائية جافه تحتوي على ( أرز – سكر –– عدس – فول – سمن – فاصوليا ) ، بالإضافة إلي البطاطين والملابس الجاهزة ليتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وأشقاؤنا في غزة.

ثمن محافظ الشرقية دور جمعية حكيم للتنمية وتعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مٌشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هي السبيل الوحيد لحل المشكلات التي تواجة المواطنين، والقضاء على أي أزمات وحل جميع القضايا المعلقة في جميع القطاعات سواء الطبية والخدمية بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني مشدداً على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سُبل المعيشة له.

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأربعين الخيري بالعاشر من رمضان

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