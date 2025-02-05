معلمى الفيوم: انضباط لجان امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 2025.. صور

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لقاءً موسعًا مع عدد من المعلمين من جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم، حيث تم مناقشة عدد من المحاور والموضوعات الهامة التي تساهم في تطوير العملية التعليمية، بحضور رشا عبدالرحمن يوسف وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام، ومسئولي العلاقات العامة بالمديرية.

في بداية اللقاء، قدم الدكتور خالد قبيصي التهنئة لـ رشا عبدالرحمن يوسف لتولي سيادتها وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

كما قدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير إلى جموع معلمى محافظة الفيوم الشرفاء، وذلك لأدائهم المميز داخل الفصول الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى جهدهم وانضباطهم ودورهم الهام فى انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس الفيوم.

وقد تناول اللقاء نقاشًا مطولا حول مختلف الموضوعات، التى سيتم تنفيذها وتذليل العقبات التي يواجهها المعلمون، كما استمع وكيل الوزارة للعديد من المقترحات التي تقدموا بها.

1.التقييمات الأسبوعية والشهرية

أشار وكيل الوزارة إلى أهمية الالتزام بالتقييم المستمر لتحسين أداء الطلاب.

حيث تُعد التقييمات الأسبوعية والشهرية أدوات مهمة في العملية التعليمية، في متابعة تقدم الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي بشكل مستمر، ومن أهمية هذه التقييمات:

- متابعة الأداء بشكل دوري : من خلال التقييمات الأسبوعية والشهرية، يتمكن المعلمون من مراقبة تقدم الطلاب بشكل مستمر، حيث تساعد هذه التقييمات في تحديد ما إذا كان الطلاب يحققون الأهداف التعليمية في الوقت المحدد أو إذا كانوا بحاجة إلى دعم إضافي.

- تحديد نقاط القوة والضعف : تساعد التقييمات في اكتشاف المجالات التي يتمكن الطلاب من التفوق فيها والمجالات التي تحتاج إلى تعزيز. من خلال هذا، يمكن تعديل أساليب التدريس لتلبية احتياجات الطلاب.

- تحفيز الطلاب: توفر التقييمات الفرصة للطلاب لمراجعة ما تعلموه وتحديد أي مجالات بحاجة إلى تحسين. هذا يمكن أن يكون حافزًا لهم لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

- توجيه الخطط التعليمية: نتائج التقييمات تعطي المعلمين فكرة واضحة عن مدى فعالية الأساليب التعليمية المستخدمة. إذا كان هناك نقص في الفهم أو مهارات معينة لدى الطلاب، يمكن تعديل الخطط الدراسية وفقًا لذلك.

- دعم القرارات التربوية: توفر التقييمات المعلومات التي تساعد الإدارة التربوية على اتخاذ قرارات بشأن استراتيجيات التعليم والمناهج المعتمدة، وكذلك تخصيص الموارد التي قد يحتاجها الطلاب في المراحل القادمة.

والتقييمات الأسبوعية والشهرية تعد من الأسس التي تبني عليها خطة التطوير المستمر في التعليم، سواء للطلاب أو للمعلمين أنفسهم.

2.إدارة الفصل

أكد دكتور قبيصي على تطبيق استراتيجيات إدارة الفصل، ومهارات إدارة الفصل ، وهي عبارة عن مجموعة من القدرات والمهارات التي يمتلكها المعلم لخلق بيئة تعليمية منظمة، تفاعلية، ومثمرة داخل الفصل الدراسي، وتتضمن هذه المهارات العديد من الأساليب التي تساعد على تنظيم الوقت، والحفاظ على الانضباط، وتعزيز التفاعل بين الطلاب، مما يساهم في تحسين عملية التعليم، ومن المهارات الأساسية لإدارة الفصل:

- التخطيط المسبق: إعداد خطة دراسية واضحة ومحددة تساعد في تنظيم الدروس وتحقيق الأهداف التعليمية، من خلال تحديد الأنشطة والأساليب التي ستستخدم أثناء الدرس.



- تعزيز الانضباط: وضع قواعد واضحة منذ البداية يساعد على الحفاظ على الانضباط داخل الفصل.

- إدارة الوقت بفعالية: توزيع الوقت بشكل مناسب بين الأنشطة المختلفة داخل الفصل مع التأكد من أن الطلاب يلتزمون بالوقت المحدد لكل نشاط.

- تعزيز التفاعل والمشاركة: تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة من خلال طرح الأسئلة، والأنشطة الجماعية، والمناقشات الصفية، واستخدام أساليب مختلفة لجذب انتباه الطلاب، مثل التعليم التفاعلي، والألعاب التعليمية، والأنشطة الإبداعية.

- استخدام التقنيات التكنولوجية: من خلال تطبيق أدوات تعليمية تكنولوجية مثل السبورات الذكية، والعروض التقديمية التفاعلية، والتطبيقات التعليمية لتعزيز التفاعل وتحفيز الطلاب.



- التواصل الفعّال: من خلال الحفاظ على التواصل المستمر مع الطلاب لتوضيح التوقعات، الإجابة على الأسئلة، وتحفيزهم، وتوفير تغذية راجعة بناءة للطلاب حول أدائهم، مما يساعدهم على التحسن وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

- الحفاظ على بيئة تعليمية إيجابية: خلق جو من الاحترام المتبادل بين المعلم والطلاب يساهم في تحفيز الطلاب على الالتزام بالعمل والمشاركة في الأنشطة، ومكافأة الطلاب على سلوكهم الإيجابي يساهم في تعزيز الانضباط الذاتي لدى الطلاب.



- متابعة مستوى تقدم الطلاب بشكل منتظم والتأكد من تحقيقهم للأهداف التعليمية، واستخدام تقييمات متنوعة يمكن أن يساعد في التحقق من مستوى فهم الطلاب.

كما أكد وكيل الوزارة على أن مهارات إدارة الفصل هي أساس خلق بيئة تعليمية فعّالة وداعمة، تساهم في رفع جودة التعليم وتحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.

وشدد على ضرورة انضباط دفاتر التحضير للمعلمين، من خلال تحضير الدروس اليومية بشكل جيد ومميز وشامل لعنوان الدرس وأهداف الدرس والإستراتيجية المستخدمه فى الدرس وخطوات السير فى الدرس ، بالإضافة إلى الأنشطة وتحديد توقيت تنفيذ الأنشطة ، ومصادر التعلم ، والتى تساهم في تحقيق أهداف الدرس ونواتج تعلم مميزة ، بالإضافة إلى التقويم ويتضمن داخل الفصل الدراسي والتقويم أو الواجب المنزلي، وما يستجد.

ولفت إلى ضرورة إجادة المعلم لمهارات الحاسب الآلي والتقنيات التكنولوجية الحديثة فى التدريس ، وكذلك مهارة إدارة الوقت داخل الفصل الدراسي.



3.استراتيجيات التدريس: تبادل الأفكار حول طرق التدريس الحديثة.

يُعد استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة داخل الفصل الدراسي، من أهم العوامل التي تسهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز التفاعل بين المعلم والطلاب، وتتطلب هذه الاستراتيجيات أن يكون المعلم قادرًا على التكيف مع احتياجات الطلاب وتحفيزهم للتفكير النقدي والإبداعي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلاب في العملية التعليمية.

4.الذكاء الاصطناعي

يعمل الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالمدارس.

ناقش وكيل الوزارة، استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، حيث يفتح آفاقًا جديدة لتحسين التعليم، من خلال تيسير التعليم للطلاب، وتعزيز التفاعل، وزيادة الكفاءة، كما يساعد الذكاء الاصطناعي في تحقيق بيئة تعليمية متطورة، ويساهم في تلبية احتياجات الطلاب بشكل أكثر دقة وفعالية، ويساعد المعلمين في تقديم تعليم مبتكر وجذاب.

كما تُعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز الابتكارات التي تؤثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة اليومية، ومن بينها مجال التعليم.

ومع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن استخدامه لتحسين العملية التعليمية بالمدارس، سواء كان ذلك في تسهيل التعلم، وتحسين جودة التعليم.

كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة أن يصنع المعلم البهجة لدى الطلاب فى بداية الفصل الدراسي الثاني ، تحت شعار أصنع البهجة في مدرستك، من خلال إتاحة بيئة مدرسية مبهجة ومحفزة للطلاب.

كنا أشار وكيل الوزارة إلى تنظيم عدد من التدريبات في التخطيط والذكاء الاصطناعي، من أجل رفع كفاءة المعلمين من خلال التدريبات المستمرة.

كما استمع الدكتور قبيصي إلى آراء المعلمين ومقترحاتهم حول كيفية تحسين وتطوير العملية التعليمية في مدارس الفيوم، مؤكداً على أن الجهود المبذولة من المعلمين تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم.

وأعرب عن شكره وتقديره العميق لجميع المعلمين الشرفاء بالفيوم على تفانيهم في عملهم، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق تعليم متميز لأبناء الفيوم.

وقد أشاد جموع المعلمين خلال اللقاء بالأداء المتميز لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024م بجميع اللجان بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث أشاد الجميع بانضباط اللجان وعدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، وحظر الغش بجميع أشكاله فى جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.

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