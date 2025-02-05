"عفيفي" و"الطاهري" و"ميري" يقدمون واجب العزاء في الكاتب والروائي الكبير مصطفى بيومي

توافد عدد من الصحفيين والإعلاميين لتقديم واجب العزاء في الكاتب والروائي الكبير مصطفى بيومي بمسجد بالحامدية الشاذلية بالمهندسين.

حرص على تقديم واجب العزاء الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى أحمد الطاهر رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ومستشار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، كما حرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من زملاء وتلاميذ الراحل الكبير.

وتوفي الكاتب والروائي الكبير مصطفى بيومي يوم الأحد الماضي، وشُيعت جنازته من مسجد الشيخ الحصري بمدينة 6 أكتوبر، أول أمس الإثنين بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين.