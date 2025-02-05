رسميًا.. غزل المحلة يضم الفلسطيني محمود وادي لمدة موسمين ونصف

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد غزل المحلة مع محمود وادي لتدعيم خط هجومه، بعقد يمتد لموسمين ونصف، قادمًا من السويحلي الليبي، بعدما ارتدى قميص ناديي بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري المصري.

محمود وادي ينتقل إلى غزل المحلة رسميًا

وقع محمود وادي على عقود انتقاله إلى غزل المحلة، في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، ووائل شكر، نائب المدير التنفيذي.

تعتبر صفقة انتقال محمود وادي، هي السادسة لفريق غزل المحلة في الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما أبرم النادي 5 صفقات، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 11 جولة حتى الآن.