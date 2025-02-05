السجن المشدد 15 سنة لسائق هتك عرض طفلة بالغردقة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق سائق يدعى مينا م. س. ح. وذلك بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بدائرة قسم أول مدينة الغردقة وقد حملت القضية رقم 32406 أول الغردقة.

وكانت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر قد تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليها يفيد بتعرض الطفلة للاعتداء من قبل المتهم، الذي كان يعمل سائقا لسيارة تابعة لإحدى التطبيقات الإلكترونية، ووفقا للتحقيقات، كان المتهم على علاقة صداقة مع والد الطفلة، واستغل هذه العلاقة للاعتداء على الطفلة وهتك عرضها دون رضاها.

وبعد تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم أول الغردقة بالقبض على المتهم والتحقيق معه وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد فترة حبسه لعدة مرات، وأكدت التحريات الأمنية صحة الواقعة وفي نهاية التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.