سائق توك توك وصديقه ينهيان حياة مزارع في البحيرة.. ما القصة؟

أقدم سائق توك توك بالاشتراك مع صديقه على قتل مزارع عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق .

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بتلقيه بلاغا من المستشفى العام بوصول " فتحى عثمان محمد عثمان، 46 عامًا، سنة مزارع ومقيم المراقى - سيوة بمرسى مطروح متوفيا إثر إصابته بجرح طعنى بالبطن، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من خلال التحريات وأقوال شهود الواقعة نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وكلا من " محمد جمال محمد البحيرى"، 35 عامًا، سائق توك توك وصديقه "محمد خميس عبد الفتاح"، 45 عامًا، عامل زراعى ومقيمان عزبة الحصن دائرة مركز أبو المطامير

بسبب خلاف على مبلغ مالى لصالح المتوفى كان قد أقرضه للطرف الثاني بفائدة محددة وأثناء مطالبة القتيل بسداد المبلغ حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهمان بالتعدى عليه بسكين وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث مركز أبو المطامير من القبض على المتهم الأول بينما تمكن الثانى من الهرب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.