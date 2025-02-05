محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية بأبو حماد

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروع ودفع عجلة العمل به للانتهاء منه في أسرع وقت ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد

تعرف المحافظ من المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع طبقات التأسيس بطول الطريق من مدخل شمبارة حتى نهاية سكن بحطيط والانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بسمك 6 سم وعلى مسافة 1.6 كم وعرض 10 أمتار وجاري مضاعفة ورديات العمل للانتهاء من باقي المسافة ودخول الطريق لخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد

أكد على رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليُساهم الطريق في تحسين البنية التحتية بمركز أبو حماد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأعرب محافظ الشرقية عن حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.