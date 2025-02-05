عبد الوهاب غنيم: مصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد والتحول الرقمي يقودان العالم بأجمعه، موضحًا أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل إلى 55 تريليون دولار.

وتابع رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التحول الرقمي للحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، أدى إلى زيادة سرعة الإنترنت لتصبح مصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت.

وأوضح “غنيم”، أن خدمات التعهيد وتصدير الرقميات، تزداد بشكل مستمر بعد استقطاب ما يقرب من 55 شركة خدمات رقمية، مضيفا أن الثورة الصناعية الرابعة ستغير العالم بأجمعه.

وذكر أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة التدريب والتأهيل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 200 ألف شاب مصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقميات.

وأردف رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، أن الدولة تعمل على تأهيل كافة الكوادر البشرية، للتحول الرقمي.



