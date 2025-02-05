البحيرة تعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام للرحمانية

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الرحمانية، بما يسمح بتحقيق نقلة نوعية في التخطيط العمراني للمدينة، ضمن جهود المحافظة لدعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعلنت محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التعديل الجديد يتيح أقصى ارتفاع للمباني ليصل إلى 18 مترًا، إضافةً إلى إتاحة الاستخدامات السكنية والخدمية والتجارية، وفقا لموفقة هيئة القوات المسلحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومتطورة.

وتابعت إنه يمكن البدء في استخراج التراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء وتعديلاته، بما يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة وفقًا للضوابط التخطيطية والمعايير المعتمدة.



