جامعة مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 /2025؛ وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة عالية وتقديم خدمات متميزة للطلاب.

وأضاف "النجار" أن جميع كليات الجامعة أنهت أعمال تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة، إلى جانب التأكد من توافر كافة المتطلبات الأكاديمية والإدارية التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب أداء دورهم على أكمل وجه.

ووجه بالالتزام الكامل بالجدول الزمني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لبداية الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة سير العملية التعليمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية تعد محورًا أساسيًا في خطة الجامعة، حيث تم وضع برنامج مكثف يشمل أنشطة رياضية، ثقافية، وفنية تستهدف تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، مما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل للتعامل مع متطلبات سوق العمل.



واختتم تصريحه بالإشادة بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الجامعة في التحضير للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة بشكل كامل لاستقبال الطلاب، وأنها ستواصل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية؛ بما يعزز مكانة الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحثية على المستوى المحلي والدولي.