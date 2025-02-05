"الأعلى للثقافة": معرض الكتاب يشهد أكبر دورة في تاريخه

قال الدكتور حسين البنهاوي، عضو المجلس الأعلى للثقافة، إن تسليط الضوء على تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار 56 عامًا يعكس قوة وتأثير المعرض الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، واستمر على مدار عقود من الزمن.

وأضاف البنهاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دورة هذا العام هي الأكبر في تاريخ المعرض من حيث عدد الناشرين والزوار والفعاليات، حيث تجاوز عدد الزائرين خمسة ملايين شخص، وهو ما يعد رقمًا غير مسبوق على مستوى المعارض العالمية، مشيرًا إلى أن الفعاليات تنوعت لتلبي جميع الأذواق، من لقاءات أدبية وفنية وشعرية، مع إقبال خاص على الفعاليات الشعرية.

وأكد عشق الجمهور المصري للشعر، مشيرًا إلى أن ضيف شرف المعرض لهذا العام كانت سلطنة عمان، التي قدمت عرضًا ثقافيًا غنيًا وشاملًا عبر الأفلام الوثائقية والكتب المتميزة، موضحًا أن تمثيل سلطنة عمان في المعرض هذا العام كان بمثابة نقل للثقافة العمانية إلى الجمهور المصري وزوار المعرض، ما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.