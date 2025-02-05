الأهلي يكتسح بثمانية والزمالك يتعادل.. نتائج 8 مواجهات بدوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل 8 مواجهات تم انطلاقها اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بطولة الدوري الممتاز.

حيث تضمنت المباريات مشاركة قطبي الكرة المصري وكذلك فريق مسار المتصدر لجدول الدوري الجاري .

وجاءت نتائج مباريات دوري الكرة النسائية المصري اليوم كالأتي:

إنبي 2-0 الاتحاد السكندري

بيراميدز 3-0 اتحاد بسيون

الأهلي 8-0 المصري

الزمالك 2-2 الطيران

البنك الأهلي 3-0 المعادي واليخت

مسار 3-1 مودرن سبورت

بالم هيلز0-14 وادي دجلة

زد ١-١ المقاولون العرب

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلي والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية. واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.