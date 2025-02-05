إصابة لص قفز من الطابق الخامس هربًا من الأهالي في العجوزة

أُصيب لص بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، إثر قفزه من الطابق الخامس أثناء محاولته الفرار من الأهالي، الذين ضبطوه متلبسًا بسرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب أقدم على القفز من الطابق الخامس لمحاولة الهروب من الجيران، بعد ضبطه أثناء سرقته شقة سكنية داخل العقار، وأسفر سقوطه عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة، حيث جرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.