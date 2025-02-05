زيلينسكي يوقع قانونا بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 9 مايو القادم

أعلن البرلمان الأوكراني عبر موقعه الإلكتروني أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع قوانين تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 9 مايو القادم.

وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن القوانين التي تم توقيعها تشمل: قانون الموافقة على مرسوم الرئيس بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا رقم 12404، وقانون الموافقة على مرسوم الرئيس بشأن تمديد فترة التعبئة العامة رقم 12405.

وبموجب هذه القوانين، سيتم تمديد مدة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما إضافية، اعتبارا من 8 فبراير 2025 حتى 9 مايو 2025.