ads
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يوقع قانونا بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 9 مايو القادم

زيلينسكي
زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرلمان الأوكراني عبر موقعه الإلكتروني أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع قوانين تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 9 مايو القادم.

وذكرت وكالة أنباء  يوكرين فورم الأوكرانية اليوم  الأربعاء، أن القوانين التي تم توقيعها تشمل: قانون الموافقة على مرسوم الرئيس بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا رقم 12404، وقانون الموافقة على مرسوم الرئيس بشأن تمديد فترة التعبئة العامة رقم 12405.

وبموجب هذه القوانين، سيتم تمديد مدة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما إضافية، اعتبارا من 8 فبراير 2025 حتى 9 مايو 2025.

زيلينسكي أوكرانيا تمديد الأحكام العرفية