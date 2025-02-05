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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن تعاقده مع المحترفة الغانية "أبيجيل" لتدعيم صفوف الكرة النسائية

المحترفة الغانية
المحترفة الغانية أبيجيل
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اعلن فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك تعاقده  مع المحترفة الغانية أبيجيل قادمة من صفوف نادي هساكاس الغاني لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة النسائية، ضمن انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي".

وكان قد أعلن نادي الزمالك عن رحيل لاعبته  هدافة الفريق الأول للكرة النسائية ، إليس أوجيبي لتنتقل إلي مسار ضمن انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي"  .

نشر حساب نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي  صورة للاعبة وكتب عليها "شكرا لك أليس على كل ما قدمته أنت لاعبة رائعة وعقلية عظيمة وقلب طيب، الزمالك هو بيتك الثاني نتمنى لك التوفيق أليس شكرا لك"

الكرة النسائية الزمالك فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك