العراق وروسيا يبحثان عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف اليوم الأربعاء، عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر الحالي.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا والتركيز على مستوى التفاهم العالي بين وزارتي الخارجية في بغداد وموسكو".

وأكدت أن "اللقاء سلط الضوء على أهمية عقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية المشتركة خلال الشهر الحالي، وضرورة مناقشة الجوانب الاقتصادية بين البلدين ضمن أعمال اللجنة، لاسيما ما يتعلق بالشركات النفطية الروسية العاملة في العراق وسبل تطوير عملها".

ولفتت الخارجية إلى أن "اللقاء شهد إشادة بالحوار السياسي المعمق بين البلدين والتفاهمات بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى موسكو".