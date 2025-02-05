عن الأهرامات.. مستر بيست يكشف موعد أضخم حلقة له بتاريخه

يستعد أشهر يوتيوبر في العالم مستر بيست لعرض ما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه" يوم السبت المقبل، والذي يتضمن إنتاجًا استثنائيًا من هضبة أهرامات الجيزة بعد زيارته لمصر عدة أيام، قام فيها بالتواجد في منطقة الأهرامات واعلن عن تصويره فيديو لاستكشاف الاهرامات وسيعرض على قناته بالمنصة التي يشترك فيها اكثر من ٣٠٠ مليون متابع.

ويعرف مستر بيست بمغامراته المذهلة، وتوزيعاته الضخمة للجوائز، ويحقق الفيديو الواحد على قناته مئات ملايين المشاهدات ويحظى بشهرة واسعة عالميا.

وأكد أن فيديو الأهرامات سيكون واحدًا من أضخم مشاريعه حتى الآن، حيث يسلط الضوء عالميًا على أحد أهم المعالم الأثرية في مصر وأعظم عجائب العالم، كما ان معروف عنه حجم التكلفة الضخمة لانتاج فيديوهاته.

ومنذ إعلانه عن هذا الفيديو من خلال تواجده في مصر حظى الاعلان على صفحته الشخصية تفاعل كبير وتعليقات إيجابية عن انتظار جمهوره في جميع أنحاء العالم فيديو أشهر منطقة تاريخية في العالم.

وكانت لجنة مصر للأفلام قد منحت تصاريح تصوير خاصة لمشروع مستر بيست لتصوير فيديو بالأهرامات ولدعم إمكانيات تعزيز السياحة المصرية وترسيخ مكانة أهرامات الجيزة كوجهة رائدة للإنتاج الإعلامي العالمي وتعاون معه فريق من وزارة الاثار والسياحة.