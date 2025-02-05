من الظالم والمظلوم؟.. أحمد عيد عبد الملك VS شوقي غريب مع غزل المحلة في الدوري.. هل ينتشل بابافسيليو زعيم الدلتا من حافة الهاوية؟

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فترة عصيبة، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة خاصة في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

قرر مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، إجراء تغيير المدير الفني لفريق الكرة مرتين هذا الموسم، وذلك بعد استقالة أحمد عيد عبد الملك من منصبه، وإقالة شوقي غريب منذ أيام، ليأتي القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو ويتولى المهمة الفنية في الولاية الثانية له مع زعيم الفلاحين.

أعلن أحمد عيد عبد الملك استقالته من تدريب غزل المحلة، بعد الخسارة من الزمالك على ملعب استاد المحلة برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، ليقبل مجلس إدارة النادي استقالته.

أحمد عيد عبد الملك مع غزل المحلة في الدوري

قاد أحمد عيد غزل المحلة في 4 مباريات في الدوري الممتاز، حيث تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش، ثم فاز على الجونة بهدف للا شيء، قبل أن يخسر برباعية نظيفة من الزمالك في الجولة الرابعة.

أحمد عيد عبد الملك

وكان عصام محيسن تولى المهمة الفنية بفريق غزل المحلة، رفقة جهاز فني مؤقت، يضم: محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.

وبعد استقالة أحمد عيد عبد الملك، تولى شوقي غريب القيادة الفنية لفريق غزل المحلة، ليعود إلى النادي من جديد، بعدما ارتدى قميصه لاعبًا في ثمانينيات القرن الماضي.

شوقي غريب مع غزل المحلة في الدوري

لعب غزل المحلة 7 مباريات تحت قيادة شوقي غريب، تعرض للهزيمة خلالها في 5 لقاءات وتعادل مرة واحدة وحقق الفوز في مباراة وحيدة.

شوقي غريب

بدأ شوقي غريب مشواره مع زعيم الدلتا في الدوري، بالتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري، قبل الفوز على سموحة برباعية مقابل هدفين، وخسر من البنك الأهلي بهدف للا شيء، قبل أن يتلقى هزيمة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، ثم خسر على ملعبه من حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، وأخيرًا سقط أمام فاركو بثلاثية مقابل هدفين.

مهمة بابافاسيليو

خاض فريق غزل المحلة أول مران تحت قيادة المدير الفني الجديد، القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مساء يوم الإثنين الماضي، لتنتظره مهمة شاقة في انتشال زعيم الدلتا من المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط بعد خوضه 11 جولة.

بابافاسيليو

أحمد عيد عبد الملك VS شوقي غريب

لعب: 4 مباريات 7 مباريات

فاز: 1 1

تعادل: 1 1

خسر: 2 5