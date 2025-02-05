مدبولي: انخفاض المواليد في مصر لأول مرة منذ 2007

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مستمرة في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات السياسية والجيوسياسية.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أشار “مدبولي” إلى انخفاض أعداد المواليد في مصر لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد منذ عام 2007، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد نتيجة لجهود الدولة في معالجة ملف الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري أصبح يدرك أهمية هذا الموضوع في ضوء تأثيره على مستقبل البلاد.

وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من الزيادة السكانية، مشددًا على أن استمرار هذا الانخفاض في السنوات العشر المقبلة سيكون له تأثير كبير في تحسين الوضع السكني والخدمات الأساسية.