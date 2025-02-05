بالذكاء الاصطناعي .. حبيبة نجمة "إكس فاكتور" تطرح أولي أغانيها قولي الحقيقة

طرحت حبيبة، نجمة برنامج إكس فاكتور، أولى أغانيها والتي تحمل اسم " قولي الحقيقة " وذلك عبر المنصات المختلفة ويوتيوب.

وتعد أغنية قولي الحقيقة هي الأولي لحبيبة بعد انتهاء الموسم الثاني من البرنامج ، حيث استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي .

اغنية قولي الحقيقة كلمات د/ احمد عبد الفتاح ، والحان حاتم عزت وتوزيع جلال فهمي ومصطفي الاباصيري وتوزيع وتريات هشام مصطفي وميكس وماستر مصطفي رؤوف وفوتوغرافيا كريستيان ابي نادر واخراج ايهاب ممدوح .

و تألقت نجمة “إكس فاكتور”، حبيبة سليم، في سماء الفن منذ بدايتها، حيث استطاعت أن تترك بصمة خاصة بها في قلوب الجماهير بصوتها المميز وشخصيتها العفوية بعد مشاركتها في البرنامج .

وكانت قد شهدت الحلقات الاخيرة خروج حبيبة من البرنامج بعدما صوت راغب علامة بإقصاء حبيبة، بينما استبعد فايز السعيد، ناصر المشاري، ليضعا رحمة رياض، في حيرة من أمرها، ومأزق تضطر فيه لاستبعاد أحد أعضاء فريقها.

تسببت هذه اللحظة في غضب رحمة، ورفضها التصويت في البداية، والقول: "وضعتوني بالبرنامج حتى تخرج مواهب للنور وليس لاستبعادها"، لكنها في النهاية أعطت الفرصة لناصر المشاري، واستبعدت حبيبة من المنافسة.

وباستبعاد حبيبة سليم، حققت المركز الخامس في هذا الموسم من "إكس فاكتور".

وضمت لجنة تحكيم الموسم الثاني من البرنامج كلامن الفنانين: راغب علامة، والإماراتي فايز السعيد والعراقية رحمة رياض.

وتمكّن الموسم الثاني من «إكس فاكتور» من استقطاب أكثر من 68 مشاركاً من أنحاء المنطقة العربية، ليعكس ذلك تفرد فكرة البرنامج التي جعلت منه منصة مبتكرة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب الرائدة والناشئة، وتمكينهم من مواصلة شغفهم الفني وتحقيق أحلامهم بدخول الساحة الغنائية،