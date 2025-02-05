رئيس الوزراء: نواصل دعم غزة بالمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شرعت منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن الحكومة تتابع هذا الملف يوميًا لضمان وصول الشاحنات والمساعدات لأهالي القطاع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يقتصر دوره على الداخل المصري فحسب، بل يشارك بفاعلية في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر"، الذي ساهم في إدخال 9 قوافل إغاثية حتى الآن، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الدولة والحكومة في هذا السياق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان قد استعرض خلال الاجتماع أعداد الجرحى والمصابين الذين استقبلتهم مصر من الجانب الفلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار، إلى جانب الإجراءات العلاجية والعمليات الجراحية التي أجريت لهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستواصل جهودها بقوة لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة.