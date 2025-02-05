غرفة القاهرة تبحث مع وفد كوري سبل تعزيز التعاون

استقبلت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، وفد اقتصادي من كوريا الجنوبية برئاسة كيم بيونغ-كوان، رئيس اتحاد المستوردين في كوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الكوري المشترك.

وأشار أيمن العشري خلال اللقاء إلى أن مصر تشهد في الفترة الأخيرة مرحلة تنمية غير مسبوقة، بدعم من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على دعم الاستثمار وتوطين الصناعات المصرية في مختلف القطاعات. وأوضح العشري أن هناك فرص استثمارية متاحة بالسوق المصري، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتسهيل إجراءات الاستثمار ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد "العشري" على أهمية دعم الاستثمار والتصنيع والشراكات بين البلدين، مستفيدين من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية، ووصف السوق المصري بأنه "فرصة ذهبية" للاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل "الكوميسا" و"أغادير" التي تمكن مصر من دخول أسواق أخرى.

ولفت إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والكورية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أكد كيم بيونغ-كوان أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة في مصر جعلت الزيارة ضرورية لدعم العلاقات الثنائية من خلال غرفة القاهرة التي تضم عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات في مختلف الأنشطة.

وأعلن كيم بيونغ-كوان، عزمه توجيه دعوة رسمية لغرفة القاهرة للمشاركة في مؤتمر سيقام في كوريا خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025. وأوضح أن المؤتمر يعقد سنويا ويشارك فيه عدد كبير من المستوردين والموردين من دول مختلفة لدعم العلاقات الاقتصادية، معربا عن أمله في مشاركة مصر في النسخة القادمة للمرة الأولى.