الأمم المتحدة: خطة ترامب في غزة ستنتهك القانون الإنساني الدولي

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أي نقل قسري أو ترحيل لأشخاص من الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعيد توطين السكان الفلسطينيين قسرا في أماكن أخرى، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف: "من الأهمية أن نتحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، للإفراج عن جميع الرهائن والأسرى المحتجزين تعسفا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وتابع: "أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا."