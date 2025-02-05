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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 62%

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية، بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

وهنأ " سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 94 ألف 327 طالب وطالبة، حضر منهم 93 ألف و 807 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 58 الف 387 طالب وطالبة بنسبة نجاح 62 %، 

وأشار إلى أن إدارة البلينا جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة نجاح 81%، فيما  جاءت إدارة جرجا في المركز الثالث بنسبة نجاح 72% .

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