نص كلمة الفنان فاروق حسني الموجهة للمشاركين والفائزين بجوائز الفنون

نشر الفنان فاروق حسنى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، كلمة موجهة للفنانين المشاركون فى جوائز الفنون هذا العام.

وجاء نص الكلمة كالتالى: حينما أنظر إلى الأعمال المقدّمة للفوز بجوائز المؤسسة هذا العام، أشعر بالفخر.

وأضاف: “فقد تلقينا ما يقرب من 2200 عمل قدّمه ما يقرب من 1200 فنان ومعماري وناقد. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شواهد على إبداع شباب مصر وأحلامهم التي تبشر بمستقبل مشرق للفن والثقافة. أراها مشاريع كبرى تحمل بصمات صاعدة تروي الذكريات الجميلة وتُخلدها في تاريخ مصر الفني”.

وتابع: أتخيل هذا اليوم وكأنه عرس للفن والفنانين، يوم يحتل مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً. فما أعظم سعادتي وأنا أشاهد معكم اليوم هذه الأشجار الطيبة وهي تنمو وتثمر في حقل الوطن.

وأردف رئيس مجلس الامناء: ما نراه اليوم، ونحن نحتفل بالدورة السادسة من جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، ليس ثمرة مجهود عام واحد، بل هو نتاج سنوات طويلة من العمل المشترك والحلم المستمر. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الأمناء الحالم، الذين شاركونا هذا الطريق منذ البداية. كما أشكر وزارة الثقافة لدعمها المتواصل، وأثمن جهود الفنانين والأساتذة الكبار الذين أبدوا تفانياً كبيراً في لجان التحكيم.

واستكمل: ولا أنسى دور الإعلام التقليدي والحديث، الذي ساهم في تسليط الضوء على أنشطة المؤسسة والتبشير بجيل جديد من الفن والفنانين.

واختتم الفنان فاروق حسنى كلمته قائلا: ما أعظم فخري ونحن نرى اليوم إبداعات هؤلاء الشباب، متأكدين أنهم، في المستقبل القريب، سيصبحون أعلاماً يُشار إليهم بالبنان، وسيضمنون لمصر مكانة متقدمة بين الأمم المتحضرة المبدعة.

الجدير بالذكر أنه سوف يفتتح معرض جوائز الفنون ٢٠٢٥، بعد قليل، بمركز الجزيرة للفنون.