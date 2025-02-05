بثمانية نظيفة.. الأهلي يخطف نقاط المصري في دوري الكرة النسائية

انتهت المباراة التي تجمع بين فريقي الكرة النسائية لأندية الأهلي والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بطولة الدوري الممتاز،على استاد الجيش بالسويس.



وسعى فريق الأهلي لمواصلة عروضه القوية وحصد الثلاث نقاط في مشوار المنافسة على اللقب الذي يشارك به الأهلي للمرة الأول في تاريخه.



وسجلت هدف التقدم للأهلي اللاعبة شارتي روبن، لتضيف بعدها الهدف الثاني للفريق، وتحرز ثريا اشرف سوبر هاتريك ، لتقم نورا خالد بتسديد الهدف السادس واخيراً لولو نصر، لتنتهي المباراة بثمانية اهداف لصالح الاهلي مقابل لا شيء.



ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

وجاءت مباريات دوري الكرة النسائية المصري اليوم كالأتي:

إنبي X الاتحاد السكندري

بيراميدز X اتحاد بسيون

الأهلي X المصري

الزمالك X الطيران

البنك الأهلي X المعادي واليخت

مسار X مودرن سبورت

بالم هيلز X وادي دجلة

زد X المقاولون العرب